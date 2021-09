LEGGI ANCHE – Prisoners of the Ghostland: un nuovo poster del film con Nicolas Cage

Secondo quanto riportato da Deadline sarà il protagonista di, un action western che sarà diretto da Brett Donowho (Acts of Violence).

Nel progetto Cage vestirà i panni di Colton Briggs, un ex pistolero che ora gestisce un emporio e vive una vita tranquilla con la sua famiglia. Quando però una banda di fuorilegge uccide sua moglie a sangue freddo, Briggs tornando a casa capisce che il suo mondo sta bruciando. Dissotterra così la sua arma da fuoco e si mette in viaggio con un improbabile partner: sua figlia di dodici anni.

Carl W. Lucas si è occupato della sceneggiatura del progetto. La Capstone Pictures e la Intercut Capital stanno co-finanziando e co-producendo il film. Tra i produttori figurano Christian Mercuri, David Haring. R. Bryan Wright, Micah Haley, Sasha Yelaun, Robert Paschall Jr. e Johnny Remo.

Recentemente abbiamo visto Cage in progetti come Pig e in Willy’s Wonderland. Prossimamente lo vedremo in Prisoners of the Ghostland, progetto diretto dal regista giapponese Sion Sono.

