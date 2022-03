Negli scorsi giorni è approdato in rete il trailer di(il peso insostenibile di un gigantesco talento), il film in cui Nicolas Cage interpreta sé stesso.

In una recente intervista all’Hollywood Reporter, lo stesso Cage ha rivelato che ha rifiutato la parte di sé stesso nel progetto ben 4 volte prima di accettare. Aggiungendo:

Non volevo farne parte. Quando ho ricevuto la lettera di Tom ho pensato “Ok, non sta solo cercando di prendersi gioco del cosiddetto Nick Cage, c’è qualcuno veramente interessato ai miei primi lavori”. Il suo tono era più una sorta di celebrazione di alcuni momenti, come essere sul fondo di una piscina in Via da Las Vegas o utilizzare le pistole d’oro in Face/Off.