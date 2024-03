Ospite al SXSW Festival di questa settimana, Nicolas Cage ha rilasciato un’intervista per Deadline nella quale ha rimarcato la sua posizione riguardo al suo ritorno nel mondo dei cinecomic.

“Se tornerò ai cinecomic? Direi che non si può mai sapere ovviamente” ha spiegato, prima di apparire un po’ critico sulla questione. “Si parla così spesso della mia enorme collezione di fumetti tanto da farla andare virale, sembra che legga solo quello e mette in ombra ciò che invece leggo davvero ultimamente, come Il cappotto di Nikolaj Vasil’evič Gogol’ o Herman Hesse. È come se mi vedessero bloccato all’età di 12 anni a mangiare biscotti al limone e a leggere L’Incredibile Hulk #72“.

Ha poi aggiunto:

Ma sono cresciuto. Non sono più quella persona. Questo non significa che non apprezzi più i fumetti, al contrario. E potrei anche essere aperto all’idea di girare qualcosa in futuro… ma per ora non è nei miei progetti.