ha raccontato a Variety un aneddoto risalente alle riprese di, film film del 1997 diretto da John Woo.

L’attore ha fatto riferimento alla sequenza in cui Sean Archer (con la faccia di Castor Troy) urla ai carcerati il suo nome:

Cavolo, è un film assurdo. La scena in prigione in cui Sean Archer fa finta di essere Castor Troy è così…cubista. Ricordo di aver pensato: “Sono Castor Troy!”.

L’attore ha poi aggiunto:

C’è stato un momento in cui credo di aver abbandonato il mio corpo e mi sono spaventato. “Sto recitando è tutto vero?“. Quando vedo il film riesco a notare quel momento guardando i miei occhi.

Prossimamente vedremo Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent (il peso insostenibile di un gigantesco talento), il lungometraggio in cui lo vedremo interpretare sé stesso (qui potete ammirare il primo trailer diffuso alcuni giorni fa).

L’anno scorso l’interprete è stato invece ingaggiato per il ruolo di Dracula in Renfield, nel nuovo film della Universal Pictures. Il film sarà una rivisitazione in chiave contemporanea, perciò sarà ambientato ai giorni nostri.

