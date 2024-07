Nicolas Cage ha preso parte, grossomodo, a 120 film e, nel corso di un’intervista col New Yorker, ha citato qual è il film che una persona dovrebbe vedere qualora non abbia mai avuto modo di vedere una pellicola da lui interpretata.

In maniera alquanto sorprendente, se una persona dovesse approcciarsi ai suoi film per la prima volta, consiglierebbe Pig, lungometraggio del 2021 di Michael Sarnoski (regista del recente prequel di A quiet place) in cui interpreta un solitario ex chef acclamato che dà la caccia ai ladri che hanno rubato il suo amato maiale da tartufo. Il film ha ottenuto alcune delle migliori recensioni della carriera di Cage, e ha ottenuto un punteggio positivo del 97 percento su Rotten Tomatoes.

Nicolas Cage dice:

Pig è un film da cui penso che le persone possano trarre qualcosa, perché la tragedia colpirà tutti noi a un certo punto della vita. È solo una questione di quando. È anche un film che, per me, è come una canzone popolare. È un film molto tranquillo e delicato, che è il completo opposto di… la gente pensa che io sia pazzo.

Quando gli viene fatto notare quanto sia recente il film e che il suo ruolo preferito non sia qualcosa di “vecchio”, Cage risponde:

Sì… Penso che recitare ora sia per me più interessante e più personale.

In un altro passaggio della chiacchierata, Nicolas Cage torna a esprimere timori riguardo all’intelligenza artificiale.

Raccontando di quando si stava sottoponendo a una scansione dell’immagine digitale per un film che stava facendo, ha detto:

Devono mettermi in un computer e abbinare il colore dei miei occhi e cambiare… non so. Ruberanno semplicemente il mio corpo e faranno quello che vogliono con esso tramite l’IA digitale… Dio, spero di no IA. Sono terrorizzato da tutto ciò. Sono stato molto esplicito al riguardo. L’idea mi terrorizza. Mi chiedo dove finirà la verità dell’artista? Verrà sostituita? Verrà trasformata? Dov’è il battito del cuore? Cosa faranno con il mio corpo e il mio viso quando sarò morto? Non voglio avere niente a che fare con questo!

