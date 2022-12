Nicolas Cage vorrebbe partecipare a un musical

In una recente intervista con Empire, Nicolas Cage ha parlato di un tipo di progetto a cui non ha mai preso parte nel corso della sua carriera: il musical.

Si è addirittura proposto per un ruolo, come potete leggere a seguire:

Non ho ancora fatto un musical, mi piacerebbe provarci. Non sono particolarmente bravo a cantare, me la sono cavata in Cuore selvaggio, ma da allora mi sono rovinato cantando “Purple Rain” in maniera sbagliata al karaoke. Mi sa che sarei un bravo Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar.