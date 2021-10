LEGGI ANCHE – Nightmare: ecco la linea di trucchi di Kylie Jenner ispirata al celebre film horror

Secondo quanto rivelato da Deadline la nota dimora in stile coloniale olandese utilizzata come location per(A Nightmare on Elm Street) di Wes Craven sarebbe attualmente in vendita a 3,25 milioni di dollari.

Situata al 1428 N Genesee in Los Angeles la casa, costruita su due piani, possiede, tra le altre cose, tre camere da letto e quattro bagni, una lavanderia e pavimenti in noce.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del primo capitolo di Nightmare – Dal Profondo della Notte diretto da Wes Craven e approdato nelle sale nel 1984:

L’adolescente Nancy sogna macabri incubi, dove qualcosa di mostruoso e terrificante mostra la volontà di ucciderla senza pietà. Il problema è che i danni inferti nel sogno sembrano inspiegabilmente ripercuotersi nella realtà. Nel frattempo, i suoi compagni di classe, le cui notti sono infestate dagli stessi incubi, vengono trucidati nel sonno dall’orribile demone. Nancy sembra essere l’unica a rendersi conto di quanto stia succedendo, ma la polizia ignora i suoi appelli…

Il franchise di Nightmare con il tempo ha generato ben sei sequel, un crossover con Jason (Venerdì 13) e un reboot del 2010.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!