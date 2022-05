Pare chefosse tra le prime scelte per interpretare Llewelyn Moss nel film dei fratello Coen

A rivelarlo è stato Josh Brolin, che ha interpretato il sopracitato personaggio nel lungometraggio del 2007.

Tramite il podcast Armchair Expert Brolin ha dichiarato:

So che erano davvero frustrati e stavano cercando ovunque. Non so se lo sapevi ma Heath Ledger avrebbe dovuto interpretare quel ruolo. Non per la sua dipartita, ma perché non lo ha accettato. Era tipo “Non voglio lavorare in questo momento”.