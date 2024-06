In una recente ospitata al podcast Conan O’Brien Needs A Friend, Woody Harrelson ha ricordato di quella volta che tentò di riscrivere una scena di Non è un paese per vecchi, film del 2007 dei fratelli Coen, vincitore del premio Oscar come Miglior Film tratto dall’omonimo libro di Cormac McCarthy.

Harrelson ha raccontato di come, ingenuamente e volutamente ignorando l’attitudine ai cambi di sceneggiatura dei fratelli Coen, abbia tentato di apportare dei cambiamenti alla sceneggiatura, riscrivendo la sua scena con Javier Bardem tratta dal libro e aggiungendo del materiale che gli era piaciuto, provando varie volte la scena con l’amico e collega prima di mostrarla al duo di registi.

Ma le cose non sono andate come si aspettava:

All’epoca stavo girando nello stesso momento un altro film a Vegas, quindi facevo avanti e indietro da New Mexico, dove stavamo girando Non è un paese per vecchi, e mi sono messo a tirare fuori idee dal libro da cui era tratto il film, roba che pensavo sarebbe stata veramente forte da girare.

Avevo sentito che ai fratelli Coen non piaceva che si facessero cambiamenti alla sceneggiatura, ma quella roba era davvero forte, quindi ho aggiunto alcuni elementi e ho riscritto quella scena.

Sono arrivato, ho incontrato Javier (Bardem) che condivideva la scena con me e ci siamo visti in una camera d’albergo per provare la scena, ci siamo rivisti la mattina dopo sul set e l’abbiamo provata di nuovo. Ad un certo punto abbiamo chiamato [i fratelli Coen] nel mio camerino per assistere alla scena nuova come l’avevamo riscritta, l’abbiamo recitata per loro… e ci hanno detto che gli piaceva di più come era prima, esattamente come era prima, parola per parola, senza cambiamenti.

Sul momento non siamo neanche riusciti a scoppiare a ridere dopo tutto il lavoro che avevamo fatto. Ma, col senno di poi, avevano ragione loro. Che ci vuoi fare, sono incredibili quei due!