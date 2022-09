Nope, Jordan Peele allude a una possibile edizione estesa e preannuncia: “Vedrete altro”

Dopo una proiezione IMAX di Nope, Jordan Peele ha risposto ad alcune domande di Collider a proposito della pellicola.

Il regista è stato invitato a parlare di un’ipotetica edizione estesa, ma non si è sbilanciato:

Non posso né confermare né negare nulla del genere. Quello che penso è: “Oh caz*o”. Ci sono state molte persone che hanno scovato cose nel trailer che non sono nel film. Posso dire che credo che le persone vedranno altro in futuro, è l’unica cosa che mi limito a dire. Sono speranzoso.