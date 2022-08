Anche se l’esito commerciale della nuova pellicola di Jordan Peele, Nope, non è paragonabile a quello dei due film usciti in precedenza e pre-pandemia, il regista non esclude la possibilità di dare vita a un sequel.

In un’intervista rilasciata al New York Times, il filmmaker è finito a discutere di questa possibilità dopo che la testata gli ha fatto una domanda su un personaggio, chiamato “Nobody” (Nessuno) presente nella lista dei personaggi di Nope su IMDb e interpretato da Michael Busch. Solo che questo personaggio non appare nel film, anche se è presente in un fugace passaggio del trailer finale.

Eccolo qua sotto:

Peele commenta così il tutto:

La gente sta facendo un sacco di lavoro da detective molto interessante, ecco cosa sta accadendo. La storia di quel personaggio dev’essere ancora raccontata, questo te lo posso dire. Che è un’altra, frustrante maniera per dire “Sono contento che le persone stiano prestando attenzione”.

Poi aggiunge:

Credo che i fan riceveranno più risposte ad alcune di queste domande nel futuro. Non abbiamo smesso di raccontare queste storie.

Ad oggi, Nope ha incassato, in tutto il mondo, circa 150 milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo) a fronte di un budget di circa 68.

FONTE: The New York Times