Nope: Jordan Peele risponde a un fan che lo definisce il miglior regista horror di tutti i tempi: “Posa il cellulare”

Come abbiamo visto dopo le prime reazioni social, sono arrivate le recensioni internazionali di Nope, l’atteso film di Jordan Peele, già regista di Scappa – Get Out e Noi – Us a dimostrare che, giunto al suo terzo lungometraggio, Peele sembra aver messo a segno un nuovo successo sul grande schermo.

È quando sottolineato da un fan del regista su Twitter, che ha condiviso i risultati ottenuti dalle sue tre pellicole su Rotten Tomatoes:

So che può essere un’opinione controversa, ma a che punto definiremo Jordan Peele il miglior regista horror di tutti i tempi? Riuscite a immaginare un altro regista di film horror che ha realizzato 3 grandi film e addirittura di fila? Io No.

Peele ha così ribattuto: “Ti prego, posa il cellulare, ti supplico“.

Sir, please put the phone down I beg you. — Jordan Peele (@JordanPeele) July 20, 2022

Ha poi aggiunto:

Mi dispiace. Amo il tuo entusiasmo, ma non posso tollerare ogni tipo di insulto nei confronti di John Carpenter!!!

Sorry. I love your enthusiasm but, I will just not tolerate any John Carpenter slander!!! pic.twitter.com/71sVfXAu7S — Jordan Peele (@JordanPeele) July 20, 2022

L’uscita statunitense di Nope è fissata al 22 luglio, in Italia il film arriverà l’11 agosto. Jordan Peele ha girato il film in pellicola Kodak, impiegando pure il formato 65 mm in IMAX. Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer). Tra i protagonisti della storia troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

