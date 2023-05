Le riprese di Nosferatu, il nuovo film di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse, The Northman) sono ufficialmente terminate.

A darne notizia è il Prague Reporter che ha segnalato come la lavorazione della pellicola sia in realtà finita lo scorso 19 maggio, dopo circa tre mesi di riprese fatte nella Repubblica Ceca.

La troupe locale spiega di aver considerato la produzione come complessa e non convenzionale, ma di certo un’esperienza di cui andare fieri. Il direttore della fotografia Jarin Blaschke, che vive proprio a Praga, ha confermato che Nosferatu è stato girato a colori con un look che richiama il romanticismo del diciannovesimo secolo.

Per la realizzazione di Nosferatu, Robert Eggers si è servito dei Barrandov Studio a Praga così come di altre location della capitale e della Repubblica Ceca, tra cui il complesso barocco dell’Invalidovna (che per due secoli è stato un ospedale militare) e il castello di Rožmitál pod Třemšínem.

Nel cast di Nosferatu troviamo Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin (The Crown).

La storia gotica ruoterà attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.

