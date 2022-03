La prima volta che ci è giunta alle orecchie la voce che Robert Eggers, regista di The Witch e The Lighthouse, avrebbe nuovamente diretto Anya Taylor-Joy in un remake dicorreva l’anno 2016, anche se, al tempo, non si era ancora parlato del potenziale coinvolgimento di

Per per diversi anni non si è più parlato della questione poi però, nell’estate del 2021, era stata proprio Anya Taylor-Joy a confermare che sarebbe tornata a collaborare con Eggers in Nosferatu (i due, nel frattempo, avevano anche girato The Northman). Ora, da un profilo su Robert Eggers pubblicato dal New Yorker, emerge che Harry Styles non è più collegato a questa nuova iterazione di Nosferatu, remake celebre horror diretto nel 1922 da F.W. Murnau.

Il team dell’attore e cantate è stato poi raggiunto da Variety per un’ulteriore conferma che è stata effettivamente data.

Il 28 aprile, Robert Eggers sarà nei cinema italiani con The Northman (GUARDA LE NUOVE FOTO) pellicola che narrerà la storia di Amleto, interpretato da Alexander Skarsgård, una figura appartenente al romanticismo scandinavo che è stata poi riadattata da William Shakespeare nella ben nota tragedia. Al centro della storia, il desiderio di vendetta di Amleto, il cui padre è stato ucciso quando lui era ancora molto piccolo.