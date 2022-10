Nosferatu: Nicholas Hoult al posto di Harry Styles con Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp

Ancora un ingresso nel cast della nuova versione targata Robert Eggers di Nosferatu, il capolavoro espressionista di Friedrich Wilhelm Murnau.

Deadline annuncia che il regista ha scelto Nicholas Hoult per affiancare Lily-Rose Depp nel ruolo che inizialmente doveva essere interpretato da Harry Styles. Accanto a loro, nei panni di Nosferatu, ci sarà proprio Skarsgard.

La storia gotica ruoterà attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà invece il marito della donna.

Fino a qualche anno fa, Eggers stava cercando di far decollare il film con Harry Styles e Anya Taylor-Joy, ma alla fine non ha avuto successo, gettandosi allora nella lavorazione di The Northman.

