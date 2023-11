Empire ci regala oggi la prima foto di Nosferatu, il nuovo film di Robert Eggers girato dopo The Witch, The Lighthouse e The Northman.

Protagonista dello scatto è Lily-Rose Depp nei panni di Ellen Hutter, che avrà molto più spazio rispetto alle versioni precedenti della storia. “Lily-Rose è assolutamente fenomenale in questo film” ha spiegato il regista.

Sulla pellicola in generale ha poi aggiunto:

Sì, è un film spaventoso. Un horror, un horror gotico. È da un po’ che non vediamo un film horror vecchia scuola che fa veramente paura. Credo che la maggior parte del pubblico appassionato qui troverà pane per i denti”.

Nel cast di Nosferatu troviamo Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin (The Crown).La storia gotica ruota attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.Cosa ne pensate di questa nuova rivisitazione di Robert Eggers su Nosferatu? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

