Sono ormai anni e anni che, da questa settimana nei cinema italiani con The Northman ( LEGGI LA RECENSIONE ), viene collegato a una nuova versione di, il capolavoro espressionista di Friedrich Wilhelm Murnau.

Ovviamente, proprio come conseguenza degli impegni promozionali di The Northman, l’argomento è tornato di moda e Robert Eggers si è trovato a parlarne spesso e volentieri nel corso delle interviste rilasciate durante il press tour della pellicola d’ambientazione vichinga. Discutendo con Bloody Disgusting, il filmmaker ha affrontato proprio le lungaggini che da diverso tempo stanno accompagnando il cammino di questo lungometraggio imputando le ragioni di questo ritardo ai fantasmi del regista di Nosferatu Friedrich Wilhelm Murnau e del produttore (nonché noto occultista) Albin Grau:

Nosferatu è qualcosa che ho visto quando ero molto giovane e che… mi ha cambiato la vita. Comincio a pensare che sia Friedrich Wilhelm Murnau che non vuole che io lo faccia. Comincio ad avere questa sensazione! È che mi pare davvero così difficile e non riesco a capire perché. Penso che Werner Herzog avesse tutto il diritto di rifarlo perché… era storia tedesca, anche storia del cinema tedesca. Magari sono i fantasmi di Murnau e Albin che mi stanno dicendo di smettere di abbaiare a quell’albero. Non saprei. Sto solo buttando lì delle idee.

Qualche giorno fa, in un’altra intervista, Robert Eggers ha ribadito che, se mai dovesse girare davvero Nosferatu, vorrebbe lavorare nuovamente con Willem Dafoe, attore che ha già preso parte sia a The Lighthouse che a The Northman (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

