Dopo The Lighthouse e The Northmanlavoreranno ancora una volta insieme per la nuova iterazione cinematografica di? È ancora prematuro stabilirlo, ma l’intenzione del filmmaker sembra proprio questa.

Chiacchierando con /Film a margine della promozione stampa di The Northman, il film di vendetta vichinga che sarà solo al cinema dal prossimo 21 aprile, Robert Eggers ha parlato di Nosferatu puntualizzando la sua posizione su Willem Dafoe:

Nosferatu è un film incredibilmente importante per me, così come la sua storia, ed è per questo che ogni tanto se ne parla. Se Willem… se faremo davvero Nosferatu, Willem farà meglio a esserci perché amo lavorare con lui. Ma chissà, magari potrebbe interpretare Ellen Hutter [al posto del conte Orlok, ndr.].

La battuta fatta da Robert Eggers è relativa al fatto che, come i più attenti e le più attente di voi ricorderanno, Willem Dafoe ha già interpretato il non-morto Nosferatu in L’ombra del vampiro, film del 2000 diretto da E. Elias Merhige che celebrava la figura del regista Friedrich Wilhelm Murnau, interpretato da John Malkovich nella pellicola. La particolarità di questo lungometraggio, prodotto fra l’altro da Nicolas Cage, stava nel fatto che, nel dietro le quinte fittizio raccontato, il Max Schreck di Willem Dafoe era davvero un vampiro!

In un’altra chiacchierata con IndieWire, Robert Eggers ha parlato della recente defezione di Harry Styles specificando, chiaramente, che il cantante e attore non era stato scelto per la parte del vampiro. Il suo ruolo doveva essere quello di Thomas Hutter, giovane impiegato di un’agenzia immobiliare presso Wisborg, in Germania.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere Willem Dafoe nei panni del conte Orlok in un nuovo Nosferatu diretto da Robert Eggers? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello sazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!