È arrivato oggi al cinema Una notte violenta e silenziosa (Violent Night), commedia d’azione natalizia con protagonista David Harbour (Black Widow, Stranger Things).

Nel corso di un’intervista con EW, gli sceneggiatori hanno parlato di due film che nello specifico possono essere accostati alla pellicola da oggi nelle sale italiane, Mamma, ho perso l’aereo e Trappola di cristallo.

Come spiegato da Pat Casey:

Adoriamo il primo Mamma, ho perso l’aereo. Lo vedo a Natali alterni, perché è bellissimo. Abbiamo parlato molto del fatto che tutte queste trappole sono incredibilmente brutali, e quindi abbiamo trovato divertente l’idea di realizzare una sequenza da Mamma, ho perso l’aereo ma in cui si vedono le conseguenze della violenza, non come in Looney Tunes.