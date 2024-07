La Lionsgate ha fissato la data di uscita nelle sale di Now You See Me 3, terzo capitolo della nota saga.

La pellicola, come riportato anche da Deadline, sarà disponibile nei cinema americani dal 14 novembre 2025.

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman dovrebbero riprendere i loro ruoli già ricoperti nei primi film. Ruben Fleischer sarà invece nuovamente impegnato alla regia. Le nuove entrate nel cast comprendono Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt e Rosamund Pike.

