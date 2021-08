Secondo quanto riportato da Variety sarà la star dell’adattamento cinematografico di, graphic novel firmata da Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible) e Lorenzo De Felici.

La Nine Stories di Gyllenhaal produrrà il progetto insieme Riva Marker e Kirkman attraverso la Skybound Entertainment. Tra gli altri produttori figurano anche David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst.

Negli scorsi mesi negli Stati Uniti è stato pubblicato il 30° numero dell’opera, che vedrà la sua conclusione al numero 36.

Qua sotto potete leggere la descrizione del primo volume della graphic novel:

Durante un cataclisma passato alla storia come “Trasposizione”, un’enorme area urbana di Philadelphia è scomparsa in una dimensione aliena popolata da creature mostruose, trascinando con sé più di 300.000 cittadini americani. Oggi, a distanza di dieci anni da quel disastroso evento, il passaggio tra le dimensioni è stato chiuso e il mondo è andato avanti, ma il dolore per chi è scomparso è ancora vivo nei cuori di chi è rimasto. Per questa ragione Nathan Cole, un brillante scienziato che ha trovato il modo di passare attraverso la barriera dimensionale, va e viene da Oblivion recuperando un gran numero di superstiti. Ma qualcuno è ancora là. E Nathan non avrà pace finché non l’avrà riportato a casa. Questo volume raccoglie gli albi dall’1 al 6 della serie Oblivion song.