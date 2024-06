Finalmente abbiamo il volto ufficiale della protagonista del live action Disney ispirato all’omonimo classico d’animazione, Oceania.

L’attrice Catherine Laga‘aia è stata infatti scelta per interpretare la protagonista, Vaiana, nel film prodotto e interpretato dal semidio Maui in persona, Dwayne The Rock Johnson.

L’attrice diciassettenne di Sydney, con origini samoane, ha dichiarato entusiasta:

Sono davvero entusiasta di intraprendere questo viaggio e abbracciare a pieno questo personaggio, perché Vaiana è uno dei miei personaggi preferiti. Mio nonno viene da Fa‘aala, Palauli, sull’isola di Savai‘i e mia nonna da Leulumoega Tuai, che si trova nell’isola principale della Samoa, ‘Upolu. Sono davvero onorata di avere l’opportunità di poter celebrare le Samoa e tutte le persone delle Isole del pacifico e di poter dare voce e rappresentare tutte le giovani ragazze che sono come me.

Al cast al fianco di Laga‘aia e The Rock troveremo John Tui nei panni del capo e padre di Vaiana, Frankie Adams sarà la madre di Vaianaq mentre Rena Owen interpreterà la saggia nonna, Tala.

Le riprese partiranno questa estate a Auckland in Nuova Zelanda.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate