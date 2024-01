Durante un’intervista con Deadline, Margot Robbie ha parlato del prequel di Ocean’s Eleven in cui dovrebbe recitare assieme a Ryan Gosling.

L’attrice ha spiegato che è ancora troppo presto per parlarne:

È ancora in sviluppo. Sono emerse notizie sul film, ma non abbiamo annunciato nulla perché è troppo presto in tutta sincerità. Che sia la prossima cosa che faremo o meno, non lo so. Non penso. È un progetto bello grosso da organizzare e ci sono alcuni aspetti logistici da risolvere.