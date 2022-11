Olivia Colman e Charlie Reid nel poster della commedia Joyride

Secondo quanto riportato da Variety la Magnolia Pictures avrebbe acquisito i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti di Joyride, commedia on the road con protagonisti Olivia Colman e Charlie Reid.

Joyride segue la storia di Mully (Reid), un dodicenne che, dopo essere fuggito dal padre, ruba un taxi, rimanendo sconvolto nel trovare sul sedile posteriore dell’auto Joy (Colman), una donna con un neonato. Joy ha deciso di affidare su figlio a un’amica e Mully deve allontanarsi da suo padre portando il denaro che ha preso più lontano da lui. Il ragazzo e la madre di mezza età iniziano quindi un viaggio attraverso l’Irlanda che consoliderà il loro legame.

Il film arriverà nelle sale americane il 23 dicembre. Emer Reynolds (Songs for While I’m Away) ha diretto il lungometraggio basandosi su una sceneggiatura di Ailbhe Keogan (Bad Sisters). nel cast troviamo anche Lochlann O Mearáin, Olwen Fouéré, Ruth McCabe e Tommy Tiernan.

Potete vedere il poster qua sotto:

