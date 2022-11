One Piece Film: Red, tutti i dettagli delle anteprime speciali con i doppiatori italiani

Dopo il successo delle anteprime in lingua originale con sottotitoli in italiano di One Piece Film: Red, il film diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation basato sul manga dei record di Eiichiro Oda, Anime Factory ha in cantiere anche delle nuove proiezioni speciali in anteprima, questa volta in italiano e in compagnia dei doppiatori della pellicola.

Trovate tutti i dettagli qua sotto!

ONE PIECE FILM: RED

DOPO IL SUCCESSO DELLE ANTEPRIME IN LINGUA ORIGINALE L’ATTESISSIMO NUOVO FILM DI ONE PIECE

ARRIVA ANCHE IN ANTEPRIMA IN ITALIANO 4 PROIEZIONI SPECIALI ALLA PRESENZA DEI DOPPIATORI IL 22 E 23 NOVEMBRE A ROMA, MILANO, MODENA E BRESCIA

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è lieta di annunciare quattro imperdibili nuove anteprime speciali di One Piece Film: RED, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation. L’attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda è infatti pronto ad approdare in anteprima anche in lingua italiana nelle sale i prossimi 22 e 23 novembre, con quattro tappe imperdibili alla presenza dei doppiatori del film. Tutti i partecipanti riceveranno l’esclusivo set di postcard del film che potrà essere fatto autografare dai doppiatori presenti in sala.

Le tappe sono:

Mar 22 Novembre ROMA – The Space Roma Parco de Medici. Alla presenza di Renato Novara (Luffy) & Luca Bottale (Usopp). Inizio proiezione ore 20:10, il firmacopie inizierà alle ore 19:30

Mar 22 Novembre MILANO – UCI Bicocca. Alla presenza di Emanuela Pacotto (Nami) & Patrizio Prata (Zoro). Inizio proiezione ore 20:30, il firmacopie inizierà alle ore 20:00

Mer 23 Novembre MODENA – Cinema Victoria. Alla presenza di Renato Novara (Luffy) & Luca Bottale (Usopp). Inizio proiezione ore 21.00, il firmacopie inizierà alle ore 20:00

Mer 23 Novembre BRESCIA – Cinema OZ. Alla presenza di Emanuela Pacotto (Nami) & Patrizio Prata (Zoro). Inizio proiezione ore 21.00, il firmacopie inizierà alle ore 20:30

Dopo il successo delle anteprime in lingua originale, che hanno totalizzato oltre 51.000 presenze e quasi € 400.000 di incasso, Anime Factory vuole continuare ad accontentare i fan di One Piece, organizzando un tour in 4 tappe con anteprime del film doppiato in italiano, alla presenza di Renato Novara (Luffy) e Luca Bottale (Usopp), Emanuela Pacotto (Nami) e Patrizio Prata (Zoro).

L’enorme ed inedito impegno di distribuzione per One Piece film: RED dimostra ancora una volta l’incredibile attesa da parte dei fan di questo manga dei record, che si appresta a conquistare il pubblico del Bel Paese dopo aver raggiunto risultati di box office straordinari in Giappone e Francia.

In Giappone la pellicola è a tutti gli effetti la più redditizia di sempre del franchise: ha superato il traguardo dei 18 miliardi di Yen (oltre 122 milioni di Euro) registrando così il miglior incasso anime del 2022, ottenendo il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, diventando il sesto miglior anime ed entrando nella top ten dei migliori film di sempre. Il film ha ottenuto ottimi risultati anche al box office in Francia, con oltre un milione di spettatori accorsi al cinema a godersi il nuovo film di One Piece sul grande schermo. Anche in Spagna (100.000 spettatori in 5 giorni) il film si appresta ad infrangere ogni record della licenza.

One Piece Film: RED, atteso dai fan più accaniti e non solo, è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado) e vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, nonché il padre del nuovo personaggio Uta.

Trovate la redazione di BadTaste anche su Twitch!