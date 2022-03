Manca ormai poco meno di un mese alla Notte degli Oscar 2022, e sale la curiosità su un premio non ufficiale che però sta alimentando una vera e propria battaglia a colpi di Tweet con l’hashtag #OscarsFanFavorite. L’istituzione del premio al film più popolare, voluta da anni dall’Academy e concretizzatasi in questa 94 esima edizione attraverso una collaborazione con Twitter, ha destato fin dall’inizio la perplessità dei commentatori degli Oscar, ma l’auspicio dei produttori è che effettivamente riesca a smuovere gli ascolti della cerimonia dal pantano in cui sono piombati l’anno scorso. L’obiettivo è infatti generare chiacchericcio sui film più amati dal pubblico in vista della cerimonia, spingendo possibilmente il pubblico più giovane a seguire il programma (dove verrà consegnato un riconoscimento – non un Oscar! – al film più votato). Un’iniziativa senza dubbio meno controversa della recente decisione di relegare al pre-cerimonia la consegna di otto Oscar

Il tentativo, ricordiamo, è quello di dare visibilità (e quindi anche presenza sul palco del Dolby Theatre) a film estremamente popolari che non sono riusciti a guadagnare la nomination all’Oscar come miglior film, parliamo in particolare di Spider-Man: No Way Home, che alla fine ha ottenuto solo una nomination ai migliori effetti visivi.

Le regole sono semplici: si possono esprimere fino a 20 voti al giorno, utilizzando l’hashtag #OscarsFanFavorite, si possono votare solo film candidabili agli Oscar 2022 (usciti in sala tra il 1 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021).

I primi risultati emersi negli ultimi giorni hanno suscitato una certa perplessità, visto che il film più twittato sembra essere Cenerentola con Camila Cabello. Ora, a tre giorni dalla chiusura delle votazioni, l’Academy ha diffuso una lista in ordine alfabetico dei dieci film che stanno ricevuto più voti. Tra essi c’è il vincitore. E sì, c’è anche Cenerentola:

Da notare che alcuni di questi titoli sono anche candidati all’Oscar come miglior film: Dune e Il potere del cane.

Presenting your #OscarsFanFavorite leaderboard. Continue casting your vote by: 1. Tweeting your favorite film from 2021 with the hashtag #OscarsFanFavorite

2. OR by voting on https://t.co/dadD2i7Cy0 Voting closes on Thursday, March 3rd. pic.twitter.com/dqAOqFEXSy — The Academy (@TheAcademy) February 28, 2022

