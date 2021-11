Dall’American Film Market giungono le prime notizie sul nuovo film di, attualmente impegnato in un altro progetto.

Si tratta di una pellicola che vedrà il regista collaborare con Christopher Walken, Oscar Isaac e Sam Rockwell. La trama è tenuta sotto chiave, ma pare che la sceneggiatura abbia già attirato l’attenzione di più di una casa di produzione.

Il regista, ricordiamo, è impegnato a lavorare a un nuovo film per Film4 e Searchlight Pictures (che aveva prodotto il film nominato all’Oscar), The Banshees of Inisherin. Nel cast le due star di In Bruges Brendan Gleeson e Colin Farrell.

La storia ruota intorno a due amici di tutta una vita che abitano su una remota isola irlandese. Giunto a un punto morto, uno dei due chiude improvvisamente l’amicizia, e la cosa genera conseguenze allarmanti per entrambi.

Oltre a In Bruges, Farrell ha lavorato con McDonagh anche in Sette Psicopatici, mentre Gleeson ha fatto parte del cast di The Guard e Calvary, diretti da John Michael McDonagh, fratello di Martin.

Fonte: Deadline