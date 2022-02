Sappiamo già da tempo cheverrà fatto e, in una recente intervista rilasciata alla BBC , che dona la voce al celebre orsetto nella versione originale dei vari film, ha rivelato la finestra temporale durante la quale partiranno le riprese del lungometraggio.

Una finestra temporale che, a quanto pare, è andata incontro a qualche slittamento rispetto a quella comunicata a Cannes l’anno scorso che parlava di un avvio fra la primavera e l’estate del 2022 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ben Whishaw ha detto che le riprese di Paddington 3 cominceranno “entro l’anno” – cosa che a questo punto lascia sospettare che tutto possa slittare al secondo semestre – e ha poi parlato della delusione dipinta sullo sguardo dei bambini tutte le volte che incontra un qualche piccolo fan che rimane spiazzato dal fatto che lui sia, in realtà, Paddington:

È un’esperienza molto deludente per loro. Di tanto in tanto un genitore mi indica parlando con un bambino e io posso vedere la confusione sul volto perché come posso essere davvero io Paddington? Per loro non ha alcun senso. E se provano a spiegare che io sono la voce di Paddington la confusione aumenta. Poverini!