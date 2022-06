Finalmente, dopo anni di gestazione, Paddington 3 ha ottenuto il via libera. Il terzo film dedicato alle avventure del celebre orsetto sarà intitolato Paddington in Perù e sarà diretto da Dougal Wilson, regista che riceve il testimone da Paul King, impegnato con il nuovo film su Willy Wonka.

Le riprese del film prodotto da StudioCanal e Heyday Films inizieranno nel 2023 e si terranno sia a Londra che in Perù, luogo di nascita di Paddington.

King resterà come produttore esecutivo dopo aver scritto la storia con Simon Farnaby e Mark Burton. Burton, Jon Foster e James Lamont hanno scritto la sceneggiatura.

Per Doug Wilson si tratta del suo debutto a Hollywood dopo aver diretto video musicali e spot per clienti come Apple, AT&T, Ikea, John lewis, Coldplay e LCD Soundsystem:

In quanto grande appassionato dei primi due film, sono molto emozionato (e anche un po’ intimorito) di continuare a raccontare la storia di Paddington. Si tratta di una responsabilità immensa, ma mi concentrerò completamente sulla realizzazione di un film che onori l’amore che così tante persone provano per questo orsetto speciale.

I primi due film del franchise di Paddinton, ricordiamo, sono stati un successo di critica e pubblico. Il primo ha incassato 282 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 55; il secondo, invece, ne ha conquistati 227 a fronte di un budget di circa 40.

