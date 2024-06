Vent’anni fa, arrivava nelle sale Le pagine della nostra vita, love story tra Allie (Rachel McAdams) e Noah (Ryan Gosling). tratta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. In una recente intervista con People, la costumista Karyn Wagner ha racconta alcuni retroscena del suo lavoro.

Uno dei look principali da lei creati per il film è l’abito da sposa di Allie per il suo matrimonio mancato con Lon (James Marsden). L’evento sarebbe stato il più grande della zona e richiedeva un completo all’altezza:

Volevo fare riferimento al matrimonio della Principessa Grace, perché una delle cose tipiche da costumisti è quello che io chiamo un patto con il pubblico. Ci sono certe forme che tutti riconoscono. Vedi quella forma e sai immediatamente dove si trova il tuo personaggio. Grace Kelly è una di queste, anche se non sapete chi sia, avete visto le fotografie del suo matrimonio [con il Principe Ranieri III di Monaco]. Sono alcune delle foto più iconiche dei matrimoni di sempre, e lei ha un vestito davvero stupendo. Volevo fare riferimento a questo con l’abito di Allie.

Il risultato è stato un’ abito bianco con pizzo sul corpetto, una delicata sovrapposizione di pizzo intorno alla scollatura e maniche lunghe in pizzo, proprio come quello di Grace Kelly. Uno dei compiti principali di Wagner è stato poi quello di rappresentare con i vestiti il differente background dei due protagonisti. Noah vive con il padre single, appartenente alla classe operaia, mentre Allie proviene da una famiglia benestante. Il ragazzo veste semplici camicie e pantaloni, che potrebbe aver acquistato da un catalogo Sears o da un negozio generico. Wagner ha realizzato ogni capo su misura, anche i più semplici, comprese le t-shirt del personaggio (in più esemplari, nel caso in cui qualcosa fosse rimasto impigliato durante i lavori di ristrutturazione della casa).

Centrale nell’economia di Le pagine della nostra vita è soprattutto l’abito blu con maniche corte che Allie indossa quando torna da Noah dopo diversi anni di lontananza e quando si rende conto che forse la loro storia d’amore non è finita. L’ispirazione è partita dal pittore britannico William Turner. Wagner ha visto uno dei suoi quadri che, secondo lei, fondeva il blu del Tamigi e il verde che lo circondava: quei colori hanno creato ciò che voleva per il vestito della ragazza e per la scena circostante. Volevo che lei fosse un tutt’uno con l’ambiente (i cieli di Wilmington erano di quel blu) e che vestito fosse sofisticato e semplice allo stesso tempo, una combinazione di ciò da cui proveniva e di ciò verso cui stava inevitabilmente andando. E il blu simboleggiava anche la sua speranza per il futuro:

Ho mantenuto gli ornamenti molto semplici, perché volevo che [Noah] fosse in grado di vedere oltre il vestito, di incorporarlo nella sua psiche, ma che allo stesso tempo continuasse a vederla. Quindi il vestito doveva essere lì, ma non lì. Doveva essere una speranza. Doveva essere un po’ più semplice di qualsiasi altra cosa, un po’ meno sofisticato, un po’ un ritorno al momento in cui si sono innamorati. È un colore davvero bello su Rachel. Metteva davvero in risalto il biondo dei suoi capelli, stava benissimo sulla sua carnagione e si adattava alla sua figura. Mi rende davvero felice aver fatto qualcosa di buono con questo vestito.

Cosa ne pensate degli aneddoti sui costumi di Le pagine della nostra vita?

FONTE: People

