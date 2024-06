Il regista di Le pagine della nostra vita, Nick Cassavetes, ha fatto due chiacchiere con EW e ha voluto scusarsi per le sue stesse dichiarazioni, risalenti oramai a circa 10 anni fa, in cui aveva rivelato senza troppi fronzoli di alcuni problemi sul set tra i protagonisti Rachel McAdams e Ryan Gosling.

All’epoca, ricordiamo, il regista aveva dichiarato che tra i due attori non correva buon sangue all’inizio:

Forse non dovrei dirlo, ma sul set un giorno non riuscivano proprio ad andare d’accordo, per niente. Ryan mi si avvicinò, mentre 150 persone erano in attesa sul set, e mi disse: “Nick, vieni qui. Puoi portarla via dal set e metterci un’altra attrice non inquadrata per girare la scena?“. Mi lasciò di stucco, disse: “Non ce la faccio, non ce la faccio con lei. Non sto concludendo nulla“.

Dopo ci ritrovammo in una stanza con un produttore e [Rachel e Ryan] iniziarono a urlarsi contro e io me ne andai. Dopo andò meglio, riuscirono a risolvere… credo che Ryan abbia iniziato a rispettarla per il fatto che volesse farsi valere per il suo personaggio, e Rachel fu felice di liberarsi di quel peso. Il resto del film non andò liscio come l’olio, ma andò sicuramente più liscio.