Pam Grier, Chris Parnell e Oliver Cooper nel cast dello zombie movie As We Know It

Secondo quanto riportato da Variety Pam Grier (Jackie Brown), Chris Parnell (30 Rock) e Oliver Cooper (Project X) faranno parte del cast principale di As We Know It, uno zombie movie indipendente.

Il progetto, decsritto come una commedia horror è ambientato alla fine degli anni ’90 e segue la storia di uno scrittore in difficoltà di nome James Bishop che cerca di superare una caotica rottura e finire il suo ultimo romanzo prima che scoppi l’apocalisse.

Il cast del progetto comprende anche Mike Castle (Brews Brothers), Taylor Blackwell (Designated Survivor) e il TikToker Danny Mondello.

Il lungometraggio, diretto da Josh Monkarsh, è attualmente in fase di riprese a Los Angeles. Monkarsh ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Christopher Francis e Brandon DePaolo.

