Le trattative tra National Amusements e il consorzio Skydance Media / RedBird Capital sono ufficialmente naufragate, come ha annunciato ieri sera Shari Redstone, proprietaria della società che ha la maggioranza di azioni di Classe A (quindi con potere di voto) di Paramount Global e che quindi la controlla.

Nel comunicato, l’azienda spiega che “le parti non sono state in grado di trovare termini accettabili riguardo la potenziale transazione per l’acquisizione di National Amusements da parte di Skydance Media. National Amusements supporta il piano strategico annunciato recentemente dall’Ufficio del CEO di Paramount, e il loro lavoro con il consiglio di amministrazione per continuare a esplorare opportunità di creazione del valore per tutti gli azionisti”. Il comitato speciale che era stato istituito per gestire l’eventuale transazione non è arrivato nemmeno a votare l’approvazione del piano di acquisizione.

Tra i motivi della rottura la richiesta di Redstone di avere “la maggioranza dei voti di minoranza”, riservandosi quindi il diritto di approvare o meno l’accordo. Inoltre, i timori alquanto fondati che gli azionisti di Classe B (quelli che detengono la maggior parte del capitale di Paramount Global ma non il potere di voto) intentassero una costosissima causa legale dopo l’acquisizione, nonostante l’offerta fosse stata migliorara. Infine, pare che Skydance stesse trattando con eventuali partner per alleggerire Paramount Global, potenzialmente vendendo CBS e Paramount+, cosa che non avrebbe fatto piacere a Redstone.

Ricordiamo che la proposta di Skydance prevedeva due fasi. Nella prima, avrebbe acquisito National Amusements per 2 miliardi di dollari. Nella seconda, vi sarebbe stata una fusione tra Paramount Global e Skydance, con l’opzione per gli azionisti di Classe B di cedere le loro azioni a 15 dollari l’una (un notevole sovrapprezzo).

Le azioni di Paramount Global sono crollate di oltre il 7% dopo l’annuncio del fallimento delle trattative. Ora sembra che Redstone sia intenzionata a trovare un nuovo compratore per National Amusements, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

Il commento di David Ellison

Il CEO di Skydance, David Ellison, ha mandato una mail al suo staff martedì rassicurando tutti sulla posizione della compagnia, che si sarebbe rafforzata dopo oltre sei mesi di trattative:

Skydance è più forte che mai grazie a voi, e noi siamo più forti grazie a questo processo. Per cominciare, siamo più intelligenti. Conosciamo meglio il nostro business, il nostro potenziale e il mercato in generale. Siamo più sicuri che mai, non solo riguardo a Skydance, ma anche riguardo al futuro dell’intrattenimento e alla nostra capacità di continuare a costruire una società di contenuti di nuova generazione secondo i nostri termini, con le migliori risorse capitali, creative, tecnologiche e talenti del settore. In sintesi: il nostro futuro è incredibilmente luminoso e domani continueremo a costruire per renderlo ancora migliore. Paramount avrà sempre un posto speciale per me, abbiamo avuto il nostro primo accordo con lo studio e continuiamo a co-possedere insieme diverse grandi franchise. Ho grande rispetto per l’eredità di Paramount, valuto la nostra partnership in corso e auguro loro il meglio. Infine, ancora una volta, voglio ringraziare ciascuno di voi per la vostra pazienza e supporto mentre tracciamo la prossima fase di Skydance. Abbiamo molto da aspettarci.

