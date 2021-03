Come sappiamo Paramount+, il servizio streaming della Paramount, ha messo in cantiere un nuovo film (definito precedentemente reboot) di

Ebbene secondo quanto riportato da The Wrap Emily Bader (The Stalker Club), Roland Buck III (Matrimonio a Long Island), Dan Lippert (The Grand Slams) e Henry Ayres-Brown (The Deuce: La via del porno) sarebbero ufficialmente entrati a far parte del cast del film.

Il progetto, descritto come “una inaspettata riorganizzazione” del franchise, è scritto da Christopher Landon e sarà Will Eubank a dirigerlo.

Jason Blum produrrà questo progetto attraverso la Blumhouse insieme a Oren Peli. Christopher Landon e Steven Schneider saranno invece i produttori esecutivi.

Il franchise ha generato nel tempo ben 6 capitoli. L’ultimo, Paranormal Activity – Dimensione fantasma, è approdato nelle sale nel 2015.

Qua sotto potete leggere la sinossi del primo film di Paranormal Activity del 2007:

Katie e Micah sono una giovane coppia, da poco trasferitasi in un appartamento suburbano, che inzia ad essere disturbata da qualcosa nel bel mezzo della notte. Qualcosa che potrebbe essere paranormale. Un esperto del settore viene consultato, e gli rivela che quello che li tormenta non è un semplice fantasma, ma un demone che si ciba di energie negative. Micah decide allora di piazzare una videocamera nella loro stanza da letto per vedere quello che accade mentre dormono, scoprendo realtà inquietanti.

