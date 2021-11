In occasione dell’uscita di, settimo capitolo del franchise diretto da William Eubank e arrivato in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti dal 29 ottobre, sulla piattaforma è arrivato il documentario Unknown Dimension: The Story of Paranormal Activity.

Nel documentario troviamo un dietro le quinte su uno dei momenti più iconici del primo capitolo, come spiegato dal creatore del franchise e sceneggiatore/regista del primo film Oren Peli:

Uno dei momenti più ostici è stato trascinare Katy fuori dal letto, ne eravamo in tanti per farla. Prima di tutto abbiamo dovuto capire l’angolazione giusta e poi capire come trascinarla effettivamente. Alla fine abbiamo preso un’imbracatura e l’abbiamo attaccata alla sua gamba, poi la mia ragazza la trascinava fuori dal letto, poi attraverso un sistema di cavi il mio amico Amir la trascinava fino al corridoio e il sistema la faceva passare proprio attraverso la porta. La mia ragazza poi chiudeva la porta.

Uscito nel 2009 e costato solo poche decine di migliaia di dollari di budget, Paranormal Activity ha raccolto 193 milioni di dollari in tutto il mondo. I sei film complessivamente hanno incassato la bellezza di 900 milioni di dollari in tutto il mondo, generando profitti da capogiro per la Blumhouse e la Paramount. L’ultimo film, The Ghost Dimension, è uscito nel 2015.

