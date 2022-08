Paranormal Activity, Jason Blum pronto a staccare la spina al franchise: “L’ultimo film era orribile”

Jason Blum si trova a Locarno per il Locarno Film Festival, dove ha ricevuto il Premio Raimondo Rezzonico come miglior produttore indipendente, e proprio in quest’occasione ha parlato con Variety della sua volontà di concludere il franchise che più di tutti ha trasformato la sua Blumhouse Productions in un gigante. La saga found footage, grazie ai budget irrisori e ai profitti semplicemente stratosferici, ha permesso alla compagnia di investire in progetti più rischiosi e di crescere sempre di più.

Ora, però, Blum è pronto a lasciarsi alle spalle un franchise che è nato nel 2007 e nel 2021 ha sfornato Paranormal Activity: Parente Prossimo, film che il produttore non giudica positivamente:

Direi che ne abbiamo avuto abbastanza. L’ultimo film di Paranormal Activity era davvero terribile.

Non è l’unico franchise che si interromperà: a ottobre infatti uscirà il terzo e ultimo episodio dei sequel di Halloween. Il motivo, in questo caso, è relativo ai diritti:

Con Halloween la questione è legata al fatto che avevamo i diritti per realizzare solo tre film, e così ci siamo detti: “Halloween Ends!” o almeno finirà… per la Blumhouse. Ma ci sono dei franchise in cui hai proprio la sensazione che sia venuto il momento di metterli a dormire. Paranormal Activity tornerebbe in attività se qualche regista che adoro, come Scott Derrickson, mi dicesse: “Ho una grande idea per un film di Paranormal Activity”. Ma non è qualcosa che voglio fare, sennò.

Il prossimo franchise a cui la Blumhouse si dedicherà è quello dell’Esorcista, affidato ancora una volta a David Gordon Green dopo il successo dei tre Halloween:

Ci stiamo preparando per realizzarlo. Speriamo di fare la stessa cosa che abbiamo fatto con Halloween – realizzare un film originale che faccia capire che è valsa la pena rivisitare questo franchise. E che sembri abbastanza diverso da rendere contento il pubblico del fatto che lo abbiamo realizzato. [David Gordon Green] è molto bravo a rispettare le proprietà intellettuali che già esistono, dando loro un nuovo impulso.

Ricordiamo che Paranormal Activity: Parente Prossimo è uscito direttamente in streaming a ottobre 2021, su Paramount+.