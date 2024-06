Sorrentino vs. Muccino: ve lo avevamo anticipato in un episodio di Falò, e ora è arrivata la conferma. Paolo Sorrentino ha annunciato ufficialmente su Instagram che Parthenope uscirà nei cinema italiani il 24 ottobre, preceduto da un programma di proiezioni speciali di mezzanotte a partire dal 19 settembre. A occuparsi della distribuzione sarà, come annunciato al Festival di Cannes, Piper Film in collaborazione con Warner Bros. Negli Stati Uniti la pellicola è stata acquisita da A24.

Ecco quindi che due dei film italiani più importanti della stagione andranno a sfidarsi quasi con un testa-a-testa: Fino alla fine di Gabriele Muccino uscirà infatti una settimana dopo, come annunciato a fine maggio da 01 Distribution. Sarà una battaglia al botteghino molto interessante da seguire…

