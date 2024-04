Patti Smith ha apprezzato particolarmente una citazione nel nuovo album di Taylor Swift, Tortured Poets Department.

Nel pezzo che dà il titolo all’album, Smith viene citata assieme a Dylan Thomas, il celebre autore e poeta.

“I laughed in your face and said / ‘You’re not Dylan Thomas, I’m not Patti Smith / This ain’t the Chelsea Hotel / We’re modern idiots” canta Swift.

“Voglio dire che mi ha comosso essere menzionata in compagnia del grande poeta gallese Dylan Thomas” ha scritto Patti Smith su Instagram. “Grazie, TaYlor“.

