Paul Dano, Seth Rogen, Sebastian Stan e Pete Davidson nel film sulla vicenda GameStop

Secondo quanto rivelato da Deadline Paul Dano, Seth Rogen, Sebastian Stan e Pete Davidson faranno parte del cast di Dumb Money, adattamento cinematografico del libro scritto da Ben Mezrich intitolato The Antisocial Network incentrato sulla vicenda che hanno coinvolto il gruppo di Reddit r/wallstreetbets e le azioni di GameStop a Wall Street nel gennaio del 2021.

Come vi abbiamo raccontato, gli appartenenti al gruppo Reddit hanno deciso di iniziare a investire su GameStop con l’esplicito obiettivo di rovinare i giganteschi fondi d’investimento che speculano sulla perdita di valore di queste società. E ci sono riusciti, non senza conseguenze (qui ulteriori dettagli).

Alla regia troviamo Craig Gillespie (Tonya, Crudelia). Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, sceneggiatrici di Orange Is the New Black, si sono occupati dello script del film.

Le riprese principali del film dovrebbero avere inizio a ottobre.

