In una recente intervista con Deadline è tornato a parlare di cancel culture e dell’impatto sulla vita di alcuni artisti. Qualche mese fa, ricordiamo, si era espresso a favore di Kevin Spacey in quanto attore spiegando che “ci sono crimini nella vita ma non nell’arte”.

Per il regista si tratta di un fenomeno preoccupante:

Sempre più carriere stanno finendo, non per accuse criminali, ma per accuse personali, che si tratti di Kevin Spacey, Scott Rudin e Johnny Depp. Sono finiti per essere vittima della cancel culture. È contagiosa, come la variante Delta. Se il tuo amico ti dice: “Stanno dicendo cose orribili su di me, ma non sono vere“, hai paura di sostenerlo pubblicamente per paura di prendere lo stesso virus.

Schrader è a Venezia per presentare Il collezionista di carte, con protagonisti Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe che sarà distribuito in Italia da Lucky Red in collaborazione con Universal.

Questa la sinossi ufficiale: