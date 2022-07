Paul Sorvino è morto a 83 anni

Paul Sorvino è morto: l’attore celebre per partecipato a film come Quei bravi ragazzi e Nixon e a serie tv come Law & Order aveva 83 anni ed è mancato per cause naturali.

A dare la notizia la moglie DeeDee Sorvino, che ha scritto su Instagram:

Sono completamente distrutta, l’amore della mia vita e l’uomo più straordinario che sia mai esistito è morto. Ho il cuore in pezzi.

Anche sua figlia Mira Sorvino ha affidato ai social un messaggio di cordoglio:

Mio padre, il grande Paul Sorvino, è morto. Il mio cuore è a pezzi – una vita di amore, gioia, saggezza con lui è finita. Era il pare migliore di tutti. Gli voglio così tanto bene. Ti mando tanto amore nelle stelle papà, mentre ascendi.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend. — Mira Sorvino (@MiraSorvino) July 25, 2022

Sorvino ha avuto una carriera davvero incredibile, interpretando ruoli in continuazione e arrivando a collezionare oltre 170 partecipazioni a film e serie tv, tra cui i recenti Godfather of Harlem, The Goldbergs e Criminal Minds: Beyond Borders. Ha partecipato anche a quattro dei cinque film da regista di Warren Beatty, incluso Dick Tracy ovviamente. In Nixon di Oliver Stone è stato Henry Kissinger, è stato Fulgencio Capuleti in Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, e ovviamente Paul Cicero in Quei bravi Ragazzi.

Di origini italo americane, Paul Anthony Sorvino è nato a Brooklyn, ha studiato all’American Musical and Dramatic Academy di New York e ha iniziato la sua carriera nella recitazione a Broadway negli anni sessanta. Nel 1970 il debutto in tv prima con piccole parti e poi via via con ruoli sempre più iconici sul piccolo e sul grande schermo.