Il mese scorso abbiamo appreso che la vita di Chris Farley, comico morto all’età di 33 anni, sarà al centro di una pellicola diretta da Josh Gad (alla sua prima prova da regista) e Lorne Michaels con protagonista Paul Walter Hauser.

In occasione di un’intervista con The Wrap, Hauser ha spiegato i motivi per cui ha deciso di vestire i panni di Farley.

“Chris Farley è decisamente il mio numero uno di tutti i tempi al SNL” ha commentato l’attore. “Ho pensato che se volevano realizzare un film su di lui, dovevo essere io a interpretarlo, perché lo adoro e perché so che lo omaggerei come si deve piuttosto che limitarmi a interpretare una storia triste e cupa“.

L’attore ha poi spiegato di esser sempre stato un grande fan del Saturday Night Live, per anni ha mandato provini, ma senza mai avere successo.

“Spero di poter dare a Chris Farley l’ultima parola che merita e creare qualcosa di celebrativo” ha aggiunto. “Speriamo di mostrare anche il suo vero lato, non solo lui che cerca di far ridere, ma vogliamo raccontare le sue speranze, i suoi sogni“.

Per interpretare il ruolo, l’attore guarderà ovviamente tantissimi video di repertorio di cui Foley è stato protagonista nel corso degli anni:

Saranno di grande aiuto. E poi credo che interpretare personaggi biografici sia bello, perché c’è tanto interesse da parte del persone. Gli spettatori hanno un approccio diverso a riguardo, pensano: “Ok, dobbiamo assolutamente vedere questa storia per scoprire come si sono trasformate queste persone per raccontarla“. E poi con i film biografici c’è tanta diligenza, le sceneggiature sono sempre bellissime. E gli studi vogliono partecipare ai premi, perciò escono sempre a ridosso dell’autunno e dell’inverno. Da attore è intrigante poter avere così tanto sostegno per qualcosa a cui hai lavorato così sodo.

Il film sarà basato sulla biografia di Farley scritta dal fratello, Tom Farley Jr., e Tanner Colby. La sceneggiatura è firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber.

Nel lungometraggio seguiremo Chris Farley dagli inizi: da quando esordisce al SNL, fino a quando diventa una star affermata del cinema, per giungere infine alla morte per overdose a soli 33 anni nel 1997.

