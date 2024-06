Paul Walter Hauser non ha la minima intenzione di accettare dei paragoni con Vin Diesel.

L’attore, da poco scelto per un ruolo in The Fantastic Four dei Marvel Studios, stava promuovendo Inside Out 2 durante un’intervista quando un giornalista di Cinemablend gli ha detto: “Sei praticamente diventato come Vin Diesel“.

“Ti prego di non dirlo” ha ribattuto prontamente la voce di Imbarazzo nel sequel del film d’animazione ora nelle sale. “Mi piace pensare di essere puntuale e avvicinabile. Adoro le persone, ma quando sento storie sugli attori di Hollywood che vengono pagati molto bene e trattano male gli altri, li smaschero ed è bellissimo“.

Ecco un estratto dall’intervista in questione:

Paul Walter Hauser has no shame calling out Vin Diesel's unprofessional behavior during our 'Inside Out 2' interview pic.twitter.com/Iw4PBSTWuu — CinemaBlend (@CinemaBlend) June 25, 2024

Cosa ne pensate delle parole dell’attore? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate