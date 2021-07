Grazie a Impawards possiamo ammirare tutti i character poster di, lungometraggio tratto dalla nota serie animata.

Ricordiamo che tra i doppiatori in lingua originale figurano Kim Kardashian West, Dax Shepard (Idiocracy), Jimmy Kimmel, Tyler Perry (The Star), Yara Shahidi (Black-ish), Randall Park (Fresh Off The Boat), Iain Armitage (Young Sheldon), Marsai Martin (Black-ish) e Will Brisbin (Forbidden Playground).

Il film, ricordiamo, arriverà nelle nostre sale il 23 settembre. Potete ammirare tutti i poster nella gallery qua sotto:

Ecco la descrizione ufficiale del progetto:

Al lavoro, PAW Patrol! Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l’aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!

In questa prima elettrizzante avventura pensata per il grande schermo, oltre al cast originale della serie, si uniscono alla PAW Patrol moltissime star americane: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry e Jimmy Kimmel e Will Brisbin.

Il lungometraggio è stato diretto da Cal Brunker (Nut Job 2: Tutto molto divertente, Fuga dal pianeta Terra), mentre Jennifer Dodge, vice presidente esecutivo di Spin Master Entertainment ha prodotto il lungometraggio. Ronnen Harary e Peter Schlessel figurano come produttori esecutivi.

Cosa ne pensate del progetto e di questi character poster? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!