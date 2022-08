Una pazza giornata di vacanza: i creatori di Cobra Kai al lavoro su uno spinoff del cult di John Hughes!

La Paramount Pictures è al lavoro, coi i creatori di Cobra Kai Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, su uno spinoff di Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off) cult del 1986 diretto da John Hughes. Il film si intitolerà Sam and Victor’s Day Off e racconterà l’avventura di un giorno dei parcheggiatori che, nella pellicola originale, portano la Ferrari dei protagonisti a fare un giro. In quest’ultimo, i due personaggi non avevano nomi ufficiali ed erano interpretati da Richard Edson e Larry “Flash” Jenkins, scomparso nel 2019.

Bill Posley (Bitch Ass) si occuperà della sceneggiatura, Paul Young (Key & Peele) della produzione attraverso la sua società, Make Good Content, la cui dirigente, Devon Young, supervisionerà il progetto. Stephen Cedars, Benji Kleiman e Scott Yacyshyn saranno produttori associati. Hurwitz, Schlossberg e Heald saranno anche produttori con la Counterbalance Entertainment, casa di produzione che sta attualmente sviluppando altri progetti nell’ambito dell’accordo con Sony Pictures Television. Al momento, Hurwitz, Schlossberg e Heald sono infatti al lavoro su una nuova serie action-comedy per Netflix intitolata Obliterated.

Una pazza giornata di vacanza racconta le vicende di Ferris Bueller (Matthew Broderick) un adolescente che, determinato a saltare la scuola, organizza una complessa serie di inganni per fare in modo da passare un giorno indimenticabile a Chicago in compagnia di due amici. Nel cast anche Alan Ruck, Mia Sara, Jeffrey Jones e Jennifer Grey. Il film è anche celebre per come il protagonista nel corso della storia rompa spesso la quarta parete, comunicando direttamente con il pubblico. La scena dopo i titoli di coda, in cui Ferris domanda agli spettatori perché stanno ancora vedendo il film, che ormai è finito, è stata recentemente omaggiata da Deadpool.

Cosa ne pensate di uno spinoff di Una pazza giornata di vacanza? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Deadline