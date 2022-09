Pearl: ascolta la prima traccia della colonna sonora

Pearl (LEGGI LA RECENSIONE), prequel di X-A Sexy Horror Story che ci racconta le origini del villain che, nel primo film, nella versione più giovane era interpretato da Mia Goth, è approdato nelle sale americane.

Per l’occasione è stata diffusa in rete la prima traccia della colonna sonora del film composta da Tyler Bates e Tim Williams. La potete ascoltare qua sotto:

Il film uè arrivato nelle sale americane il 16 settembre, ma nel frattempo è stato annunciato un terzo film del franchise, MaXXXine, ambientato dopo gli eventi di X. Alla regia troveremo sempre Ti West, che ha raccontato come è nata l’idea di espandere l’universo del primo film, sostenendo che al momento non ha intenzione di realizzare sequel o prequel di altre sue opere:

[Pearl] non mi ha fatto pensare in modo diverso [ai sequel dei film precedenti], è solo che, non appena è nata l’idea mentre stavamo realizzando X, ho iniziato a pensare all’insieme, come a una cosa più grande. Ha smesso di essere una storia di persone in una fattoria e ha iniziato a essere una storia su una cosa più grande. E questo era unico per questo progetto e unico per il momento in cui è arrivato.