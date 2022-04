LEGGI – Nicolas Cage e Pedro Pascal piangono guardando Paddington 2 in una clip di The Unbearable Weight of Massive Talent

si trova al fianco di Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent, film da poco arrivato nelle sale americane.

E in una recente intervista a Vanity Fair l’attore si è sottoposto alla macchina della verità, rivelando che quando si sente triste o giù di morale vaga tra le varie fanpage online a lui dedicate.

Potete vedere il video qua sotto:

Cosa ne pensate di questa simpatica curiosità? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Vanity Fair/Instagram