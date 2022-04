LEGGI – Pedro Pascal sul lavorare insieme a Nicolas Cage sul set di The Unbearable Weight of Massive Talent

Prossimamente vedremo(The Mandalorian) al fianco diin The Unbearable Weight of Massive Talent (Il peso insostenibile di un gigantesco talento), il film in cui Cage interpreta sé stesso.

L’attore vorrebbe ritrovare Cage anche in Face/Off 2, sequel del film a cui Cage sembra effettivamente collegato. Intervistato da GQ Pascal ha dichiarato:

Sì. Sì, lo farei [ride]. Voglio dire, è una risposta molto semplice. Sì. Ho guardato così tanti film degli anni ’80 prima che mi diplomassi al liceo che l’impronta che mi hanno lasciato è davvero grande. Ma poi una volta entrati negli anni ’90, Via da Las Vegas e poi Face/Off, tutto un altro livello di ammirazione. Tutto questo per dire sì: vorrei prendere parete a Face/Off 2.

Cosa ne pensate delle parole dell’attore? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!