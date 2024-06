La Fortiche Production si sta imbarcando nel suo primo progetto originale dopo Arcane, e lo sta facendo con una squadra di talenti che hanno lavorato alla serie Netflix di successo ispirata all’universo di League of Legends.

Direttamente dall’Annecy Film Festival – il più grande festival dedicato all’animazione a livello mondiale che si sta svolgendo in Francia in questi giorni – è arrivato l’annuncio: la casa di produzione è al lavoro su un film d’animazione che adatterà la storia di Penelope di Sparta e della mitologia greca.

Il film sarà realizzato con la tecnica che ha reso famoso e amato lo studio, già impiegata per Arcane, utilizzando un misto di tecnologia 3D e 2D, con texture e dettagli dipinti a mano.

Penelope di Sparta è in sviluppo al momento su una sceneggiatura di Amanda Overton (che ha supervisionato la storia dei nove episodi di Arcane), sarà diretta dal co-fondatore dello studio e produttore di Arcane Jérôme Combe e da Silvia Martelossi, animatrice di Pets 2 – Vita da animali e Il Grinch. Come direttore artistico del progetto, invece, Raël Lyra.

“Sentivamo il bisogno di imbarcarci in un nuovo progetto originale e di creare un film d’animazione realizzato appositamente per essere mostrato al cinema, dopo il successo di Arcane” ha commentato Combe. “In un’epoca in cui la maggior parte dei progetti sono reboot di IP già note e esistenti, la nostra sfida vuole essere lo sviluppare qualcosa di originale ma che al contempo ci sembri familiare, in un contesto noto al pubblico. Perciò abbiamo deciso di adattare una delle “proprietà intellettuali” – se così possiamo dire – più antiche del mondo, l’Odissea di Omero, una storia che noi tutti conosciamo“.

La storia seguirà Penelope, l’eroina dell’Odissea, in un mondo ispirato all’antica Grecia. In questa versione sarà una diciassettenne che frequenta un liceo di prestigio con altri personaggi famosi come Achille, Elena, Circe, Agamennone e Ulisse.

