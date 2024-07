Per un pugno di dollari di Sergio Leone sarà rivisitato con un remake prodotto da Euro Gang Entertainment (Gianni Nunnari e Simon Horsman), con lo storico produttore italiano veterano di Hollywood, Enzo Sisti, e la compagnia romana Jolly Film, che produsse anche il film originale nel 1964.

“Sono davvero felice di poter di nuovo fare squadra con Gianni dopo aver lavorato con lui a Those About to Die e con Simon al remake di questo grande classico della cinematografia, che ha dato il via e ha creato un sottogenere di film che ci ha regalato circa 500 western nel corso degli anni” ha commentato Sisti facendo riferimento alla serie storica sull’antica Roma con Anthony Hopkins in arrivo su Prime Video questo 19 luglio.

Nunnari e Horsman hanno poi aggiunto:

Enzo è uno dei produttori con più esperienza in assoluto nell’industria dell’intrattenimento e dei film, e ci consideriamo davvero fortunati a poterlo definire nostro partner in questo incredibile progetto. Vogliamo produrre un remake che renda giustizia al grande intramontabile classico di Sergio Leone.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate